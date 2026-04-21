Диетолог развеял миф о еде после 18:00

21 апреля 2026, 13:13

Диетолог Пристанский: после 18:00 еда не превращается в жир

Долгое время считалось, что всё съеденное после шести вечера — это лишние сантиметры на талии. Люди мужественно терпят голод, пьют воду и просыпаются разбитыми, виня себя за «срыв», если позволяли себе кусок на ночь глядя. Но есть ли этому научное обоснование?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» развеял миф о том, что после захода солнца любая еда превращается в жир.





«Наше тело продолжает функционировать, сердце бьется, нервные импульсы проходят, мозг активен. Есть понятие "базальный обмен" — это сколько калорий тело тратит в течение всего дня. Метаболизм не останавливается ни на секунду», — объяснил он.

«Почему-то цифра "18:00" стала магической. Но если посчитать, то у этой стратегии есть серьезный минус. Мы ложимся в 00:00 — это 6–7 часов без еды, то есть 12–14 часов голодания. Попробуйте полсветового дня вообще ничего не есть. Для обычного человека это не несет никакого смысла», — предупредил диетолог.

«Ужин должен быть, главное — правильный состав», — резюмировал Пристанский.