Диетолог назвала продукты, помогающие восполнить дефицит железа

21 апреля 2026, 10:35

Восполнить дефицит железа в организме помогут мясо и субпродукты. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Она уточнила, что дефицит железа приводит к проблемам с концентрацией, восприятием информации, также появляется постоянное чувство апатии, усталость и раздражительность и одышка. Кроме того, при нехватке этого элемента ногти становятся тонкими и ломкими, кожа сохнет и шелушится, начинают выпадать волосы.





«Железо в продуктах бывает двух видов: гемовое и негемовое. Для профилактики анемии важно поступление в организм первого, потому что именно оно хорошо усваивается. Гемовое железо содержится в крови животных, поэтому его больше всего в субпродуктах, таких как печень или сердце. Также его много в мясе, в том числе птицы и рыбы», — отметила Соломатина в разговоре с Москвой 24.