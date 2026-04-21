Диетолог назвала продукты, помогающие восполнить дефицит железа
Восполнить дефицит железа в организме помогут мясо и субпродукты. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Она уточнила, что дефицит железа приводит к проблемам с концентрацией, восприятием информации, также появляется постоянное чувство апатии, усталость и раздражительность и одышка. Кроме того, при нехватке этого элемента ногти становятся тонкими и ломкими, кожа сохнет и шелушится, начинают выпадать волосы.
«Железо в продуктах бывает двух видов: гемовое и негемовое. Для профилактики анемии важно поступление в организм первого, потому что именно оно хорошо усваивается. Гемовое железо содержится в крови животных, поэтому его больше всего в субпродуктах, таких как печень или сердце. Также его много в мясе, в том числе птицы и рыбы», — отметила Соломатина в разговоре с Москвой 24.
Эксперт добавила, что чечевица, гречка, свекла, яблоки практически бесполезны с точки зрения борьбы с анемией, поскольку растительная пища является источником плохо усвояемого негемового железа.
Так, по словам диетолога, идеальный обед для профилактики анемии состоит из половины тарелки салата, четверти тарелки мяса или субпродуктов, и еще четверть — отварная гречка. При этом чай, кофе, орехи и молочные продукты мешают усвоению железа, заключила Соломатина.