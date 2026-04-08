«Фастфуд против табака»: Диетолог рассказал, действительно ли чипсы и газировка убивают быстрее

08 апреля 2026, 13:25

Диетолог Пристанский: фастфуд нельзя считать ядом

Британский врач шокировал публику заявлением, сказав, что ультрапереработанные продукты обогнали курение по вкладу в преждевременную смертность. Но так ли страшен магазинный полуфабрикат, и стоит ли бить тревогу?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что демонизировать всю переработанную еду — ошибка. Технологии хранения давно шагнули вперёд, и долгий срок годности — не всегда признак «химического ада».





«Если мы возьмём обычный кусок мяса и заморозим его до -30°C, оно также сможет храниться очень долго. В качестве консерванта здесь выступает лёд и сильная заморозка, которая убивает патогенные микробы», — поясняет Роман Пристанский.

«Проблема фастфуда и похожих продуктов в том, что они очень высоконасыщены калориями. В упаковке чипсов — минимум 600–800 килокалорий. Но нам насыщение дают белки и жиры. В чипсах почти нет белка. Они быстро перерабатываются в энергию, и мы снова хотим есть. А вот полноценный бургер (булка, котлета, сыр) способен насытить надолго, потому что в нём есть баланс белков, жиров и углеводов. Дело — в составе и количестве», — объясняет диетолог.

«Доширак — это просто сублимированный продукт, из которого вытянута вся жидкость. Обычная яичная лапша. В газировке тоже нет ничего страшного. Единственная реальная опасность — бесконтрольное потребление. Если вы выпиваете 2 литра сладкой газировки каждый день, то получаете хронический всплеск инсулина, который гарантированно приведёт к ожирению. Но если это разовая акция раз в полгода — организм справится», — успокаивает эксперт.

