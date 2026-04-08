«Пасхальный стол без химии»: Диетолог рассказала, как сделать кулич и покрасить яйца

08 апреля 2026, 11:41

Диетолог Королева: пасхальный стол должен быть из натуральных ингредиентов

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Творожная пасха, кулич с глазурью и крашеные яйца — символы Пасхи. Но магазинные версии этих блюд часто содержат пальмовое масло, консерванты и искусственные красители. Как сохранить традицию, но не навредить здоровью?





Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» отметила, что куличи лучше покупать традиционные — по форме, весом примерно 500 граммов.





«Они будут максимально полезны и длительно сохранят вкусовые качества. Мелкие куличи засыхают очень быстро и становятся менее вкусными», — посоветовала эксперт.

«Чтобы какая-нибудь сорбиновая кислота или пальмовое масло не испортили желудочно-кишечный тракт. Пальмовое масло повышает уровень холестерина, особенно у тех, у кого есть факторы риска», — подчеркнула Королева.

«Луковая шелуха — традиционная. Есть и натуральные составы: имбирь даёт жёлтый цвет, каркаде — бордовый, красноватый. Синего мы не получим, зелёное можно получить с участием натуральных растительных компонентов. Много сейчас красивого, исключительно для продажи, ещё дороже намного. Но лучше использовать фермерские продукты и натуральные красители», — резюмировала диетолог.