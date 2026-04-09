«Возникает воспаление»: Диетолог объяснила, почему одни продукты лечат, а другие разрушают организм
Диетолог Королёва: у каждого человека есть свой «красный список» продуктов
Вы едите «правильную» еду, но у вас головные боли, кожная сыпь, проблемы с памятью или щитовидной железой? Возможно, дело не в болезни, а в том, что ваш организм не принимает самые обычные продукты.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» объяснила механизм скрытой пищевой непереносимости и назвала главный анализ, который стоит сдать каждому.
«Продукты изменились и продолжают меняться. Если раньше мы могли из трёх яблок получить суточную дозу железа, сегодня не хватит уже пятидесяти яблок для той же самой дозы. Потому что почвы тощие, удобряются исключительно химическими компонентами», — сказала она.
По словам эксперта, у каждого человека есть аспект индивидуальной непереносимости продуктов питания. Многие едят традиционно то, что любят, но не все продукты могут подходить организму.
«Непереносимый продукт не расщепляется, образует крупные фрагменты, к ним "прилипают" иммунные тела — возникает воспаление. Иммунные комплексы попадают в кровоток и могут оседать в любом органе и провоцировать снижение памяти, плаксивость, головокружение, атопический дерматит, псориаз, экзему, аутоиммунные проблемы», — объяснила Королёва.
Она добавила, что необходимо знать свой «красный список» продуктов, чтобы избежать проблем со здоровьем.