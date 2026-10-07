Врач-диетолог предупредила, чем опасно резкое похудение
Резкое снижение веса и отказ от еды создают серьезный биохимический стресс для организма и могут спровоцировать проблемы с сердцем, заявила NEWS.ru врач-диетолог Марият Мухина.
По ее словам, при сильном дефиците калорий организм начинает расщеплять не только жировую, но и мышечную ткань. В результате может пострадать сердечная мышца, что способно привести к кардиомиопатии — ее ослаблению, утолщению или снижению эластичности. Это, в свою очередь, нарушает снабжение органов кислородом и повышает риск сердечной недостаточности.
Хроническое недоедание, отметила Мухина, также может привести к орторексии и способствовать развитию или обострению нервной анорексии и булимии.
Кроме того, резкое похудение способно нарушить работу эндокринной и репродуктивной систем, вызвать проблемы с ЖКТ, включая гастрит и синдром раздраженного кишечника, а также повысить риск желчнокаменной болезни. На фоне недостатка питательных веществ увеличивается вероятность остеопороза, анемии и полигиповитаминоза.
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