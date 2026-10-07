Врач-диетолог предупредила, чем опасно резкое похудение

07 октября 2026, 14:22

Диетолог Мухина: отказ от еды может привести к ослаблению сердечной мышцы

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Резкое снижение веса и отказ от еды создают серьезный биохимический стресс для организма и могут спровоцировать проблемы с сердцем, заявила NEWS.ru врач-диетолог Марият Мухина.