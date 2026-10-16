Диетолог оценила вред употребления одних и тех же продуктов на завтрак
Диетолог Валеска Нишида объяснила, можно ли употреблять на завтрак одни и те же продукты. Об этом пишет издание Terra.
По ее словам, можно завтракать одними и теми же продуктами, но только если они содержат много питательных веществ. В противном случае организм не будет получать достаточное количество клетчатки, витаминов и минералов, отметила она.
Диетолог предостерегла от употребления продуктов глубокой переработки, таких как печенье, каши быстрого приготовления и сладкие напитки. Она добавила, что даже при употреблении исключительно здоровых продуктов на завтрак, важно вносить некоторое разнообразие в рацион. Например, если человек ежедневно ест фрукты на завтрак, стоит выбирать разные виды фруктов, посоветовала Нишида.
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