Диетолог оценила вред употребления одних и тех же продуктов на завтрак

16 октября 2026, 10:31

Диетолог Нишида призвала не употреблять печенье и сладкие напитки на завтрак

Фото: iStock/Sabina Galja

Диетолог Валеска Нишида объяснила, можно ли употреблять на завтрак одни и те же продукты. Об этом пишет издание Terra.