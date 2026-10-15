Диетолог объяснила, чем тофу полезен для здоровья

15 октября 2026, 14:33

Диетолог Русакова: тофу помогает снизить уровень «плохого» холестерина

Фото: istockphoto / bhofack2

Тофу может стать полезной альтернативой традиционному сыру и источником растительного белка. Продукт содержит незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жиры, витамины и минералы. О его свойствах и противопоказаниях «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.