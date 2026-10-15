Диетолог объяснила, чем тофу полезен для здоровья
Тофу может стать полезной альтернативой традиционному сыру и источником растительного белка. Продукт содержит незаменимые аминокислоты, ненасыщенные жиры, витамины и минералы. О его свойствах и противопоказаниях «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
По словам Русаковой, тофу помогает снизить уровень «плохого» холестерина и риск развития атеросклероза. Он также может поддерживать здоровье костей, надолго сохранять чувство сытости и благоприятно влиять на микрофлору кишечника. Изофлавоны в составе продукта способны облегчать некоторые симптомы менопаузы, включая приливы и перепады настроения.
Норма потребления зависит от рациона. Веганам и вегетарианцам, для которых тофу служит одним из основных источников белка, специалист рекомендует 150–200 граммов в день. Тем, кто ест мясо и хочет разнообразить питание, достаточно включать продукт в меню два-три раза в неделю.
При этом тофу подходит не всем. Соя может вызывать аллергические реакции. Людям с заболеваниями щитовидной железы перед регулярным употреблением продукта стоит проконсультироваться с эндокринологом. Также осторожность необходима при подагре из-за содержания пуринов. Во время беременности и грудного вскармливания врач советует обсудить употребление тофу со специалистом.
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