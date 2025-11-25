Диетолог назвала неочевидную опасность современных продуктов

25 ноября 2025, 15:28

Диетолог Королева: современным продуктам не хватает витаминов в составе

Фото: iStock/Aamulya

Даже самые полезные продукты могут не давать организму всего спектра необходимых витаминов и минералов. С чем это связано и как современному человеку поддерживать здоровье и энергию?





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что ценность продукта начинается с того, где и как он был выращен.





«Надо смотреть источник, то есть где произрастал тот или иной продукт, надо учитывать, что почвы тоже стали менее минерализованными. Поэтому продукты, к сожалению, дефицитны по ряду компонентов», — сказала она.

«Можно добавлять биологически активные компоненты, витамины, минеральные вещества, дабы поддерживать здоровье, уровень энергии, работоспособность. Возникновение многих проблем связано именно с нехваткой питательных элементов», — рекомендует эксперт.