Диетолог назвала неочевидную опасность современных продуктов
Диетолог Королева: современным продуктам не хватает витаминов в составе
Даже самые полезные продукты могут не давать организму всего спектра необходимых витаминов и минералов. С чем это связано и как современному человеку поддерживать здоровье и энергию?
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что ценность продукта начинается с того, где и как он был выращен.
«Надо смотреть источник, то есть где произрастал тот или иной продукт, надо учитывать, что почвы тоже стали менее минерализованными. Поэтому продукты, к сожалению, дефицитны по ряду компонентов», — сказала она.
По ее словам, даже к самому правильному рациону сегодня необходимо делать осознанные добавки.
«Можно добавлять биологически активные компоненты, витамины, минеральные вещества, дабы поддерживать здоровье, уровень энергии, работоспособность. Возникновение многих проблем связано именно с нехваткой питательных элементов», — рекомендует эксперт.
Она добавила, что в современных условиях одного лишь качественного питания может быть недостаточно.