Стало известно, на сколько подорожает алкоголь к Новому году

19 ноября 2025, 13:45

Цены на алкоголь не поднимутся к Новому году

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Россияне могут не беспокоиться о росте цен на алкоголь перед праздниками. По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно контролирует ситуацию.