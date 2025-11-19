Достижения.рф

Стало известно, на сколько подорожает алкоголь к Новому году

Цены на алкоголь не поднимутся к Новому году
Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Россияне могут не беспокоиться о росте цен на алкоголь перед праздниками. По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно контролирует ситуацию.



В беседе с «Татар-информ» Шапкин отметил, что ФАС быстро реагирует на любые прогнозы о подорожании. Если появляются сообщения о возможном росте цен, служба немедленно высылает предписания, требуя остановить этот процесс. Это означает, что любые попытки повысить стоимость алкоголя в преддверии Нового года встретят сопротивление со стороны антимонопольных органов.

Покупатели могут спокойно готовиться к праздникам, не опасаясь за свои кошельки.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0