Стало известно, на сколько подорожает алкоголь к Новому году
Россияне могут не беспокоиться о росте цен на алкоголь перед праздниками. По словам председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) активно контролирует ситуацию.
В беседе с «Татар-информ» Шапкин отметил, что ФАС быстро реагирует на любые прогнозы о подорожании. Если появляются сообщения о возможном росте цен, служба немедленно высылает предписания, требуя остановить этот процесс. Это означает, что любые попытки повысить стоимость алкоголя в преддверии Нового года встретят сопротивление со стороны антимонопольных органов.
Покупатели могут спокойно готовиться к праздникам, не опасаясь за свои кошельки.
