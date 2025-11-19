Гормон голода: Диетолог рассказала, почему всё время хочется есть и как это остановить

19 ноября 2025, 13:24

Диетолог Говорушко: срывов в еде можно избежать с помощью белка в рационе

Фото: iStock/Choreograph

Вы когда-нибудь замечали, что после строгой диеты или долгого перерыва в еде вас накрывает волной неконтролируемого аппетита? Оказывается, виной всему — гормон, который организм начинает вырабатываться с удвоенной силой.





Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» заявила, что многие сталкиваются с «пищевым срывом» после голодовок или ограничений.





«Это не слабая воля, а биохимия тела — тот самый гормон голода. Если вы не едите, его уровень начинает расти, то есть сильно поднимается и к вечеру заставляет пойти к холодильнику. То чувство жора появляется из-за накопленного голода», — объяснила она.

«Страх голода для организма страшнее смерти. И здесь секрет в правильной еде — то есть гормон голода купируется только белком животного происхождения. Ни булками, ни плюшками, ни морковками, ни огурцами, а белком животного происхождения», — сказала Говорушко.