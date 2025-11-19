Гормон голода: Диетолог рассказала, почему всё время хочется есть и как это остановить
Диетолог Говорушко: срывов в еде можно избежать с помощью белка в рационе
Вы когда-нибудь замечали, что после строгой диеты или долгого перерыва в еде вас накрывает волной неконтролируемого аппетита? Оказывается, виной всему — гормон, который организм начинает вырабатываться с удвоенной силой.
Диетолог Виктория Говорушко в беседе с «Радио 1» заявила, что многие сталкиваются с «пищевым срывом» после голодовок или ограничений.
«Это не слабая воля, а биохимия тела — тот самый гормон голода. Если вы не едите, его уровень начинает расти, то есть сильно поднимается и к вечеру заставляет пойти к холодильнику. То чувство жора появляется из-за накопленного голода», — объяснила она.
Эксперт уточнила, что таким образом пытается защититься от потенциальной опасности, потому что длительные интервалы между приемами пищи ему не нравятся.
«Страх голода для организма страшнее смерти. И здесь секрет в правильной еде — то есть гормон голода купируется только белком животного происхождения. Ни булками, ни плюшками, ни морковками, ни огурцами, а белком животного происхождения», — сказала Говорушко.
Она добавила, что срывов можно избежать, если включать в каждый прием пищи животный белок (мясо, рыбу, яйца, молочные продукты). Это поможет держать грелин под контролем и сохранять чувство сытости надолго.