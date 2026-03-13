«Диплома лишить нельзя»: юрист — о новых правилах для косметологов и безопасности пациентов

13 марта 2026, 12:55

Юрист: диплом для косметолога не индульгенция на вечную компетентность

Фото: iStock/DuxX

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу приказ Минздрава, который кардинально меняет правила подготовки врачей-косметологов. Теперь будущие специалисты обязаны проходить обучение объемом не менее 576 академических часов, а не краткосрочные курсы, как это было раньше. Зачем регулятор пошел на ужесточение требований, чем отличается врач от эстетиста и почему лишить диплома даже плохого специалиста практически невозможно?





Юрист медицинского права, руководитель коллегии юристов «Право на здоровье» Николай Чернышук в беседе с «Радио 1» объяснил, что поводом для изменений стала тревожная ситуация на рынке косметологических услуг — обилие сомнительных онлайн-курсов и тренингов привело к тому, что безопасность пациентов оказалась под угрозой.





«Причина — низкое качество подготовки специалистов. Дело в том, что дистанционное обучение, которое чаще всего происходило ранее, не позволяло качественно отработать инъекционные методики, проводить диагностику правильно, своевременно, обучиться практическим навыкам, и что впоследствии, конечно же, угрожает безопасности пациентов», — сказал эксперт.

«Некоторые ранее существовавшие программы предлагали переподготовку даже за 144 академических часа. Это совсем очень странно, было где-то на грани беззакония», — отметил юрист.

«Косметолог-эстетист — это все процедуры, связанные с повреждением кожных покровов. Например, очень распространённая, популярная лазерная эпиляция. На сегодняшний день — это косметологическая услуга, сугубо медицинская, и её должен проводить человек с высшим медицинским образованием», — подчеркнул Чернышук.

«Диплома лишить невозможно, потому что это только подтверждение того, что он учился. А то, что касается нововведений и изменений, которые произошли, то диплом тоже не утрачивает никоим образом свою силу. У врачей, у медсестёр каждые пять лет идёт повышение квалификации», — разъяснил специалист.

«Они (клиники) несут гражданско-правовую ответственность за своих работников, в том числе отвечают за то, что у работников должна быть соответствующая подготовка, соответствующее образование», — добавил руководитель коллегии юристов «Право на здоровье».