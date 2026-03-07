Врач предупредила, почему опасно каждый день мыться с гелем для душа
Ежедневное намыливание всего тела гелем для душа — привычка, которая может стоить коже здорового барьера. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан.
По словам Жовтан, когда мы берем в руки флакон с гелем, редко задумываемся о том, что именно мы собираемся смыть. А ведь это не только пот и пыль, но и гидролипидная мантия — тончайшая водно-жировая прослойка, которую кожа создает из секрета сальных и потовых желез, а также липидов рогового слоя.
Этот барьер выполняет важные функции: удерживает влагу, защищает от бактерий, аллергенов и агрессивных внешних факторов. Ежедневное использование агрессивных моющих средств с высоким pH, сульфатами и спиртами может разрушить его.
Однако, как это часто бывает в медицине, ситуация не так проста. Все зависит от состава и техники использования. Современные мягкие гели с нейтральным pH, увлажняющими компонентами и без лаурилсульфата натрия (SLS) наносят гораздо меньше вреда. А если наносить средство правильно, риск значительно снижается. Дерматолог рекомендует использовать небольшое количество геля, вспенивать его и распределять по коже именно пену, а не само средство.
