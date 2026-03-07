Врач предупредила, почему опасно каждый день мыться с гелем для душа

07 марта 2026, 07:32

Врач Жовтан: ежедневный душ с гелем может разрушить защитный слой кожи

Фото: iStock/Алексей Филатов

Ежедневное намыливание всего тела гелем для душа — привычка, которая может стоить коже здорового барьера. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан.