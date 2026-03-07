«Ничего зазорного»: Юлия Барановская откровенно рассказала об уколах красоты

07 марта 2026, 09:56

Юлия Барановская рассказала о редких визитах к косметологу и инъекциях ботокса

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о своём отношении к косметологическим процедурам и пластической хирургии.





В интервью Леди Mail 45-летняя Барановская призналась, что прибегает к инъекциям ботокса, хотя посещает косметолога редко.

«К пластической хирургии тоже отношусь положительно и не исключаю, что когда-нибудь тоже к ней прибегну. Не хочу на этом настаивать в данный момент, но и отрицать тоже не буду. Всё будет зависеть от моего настроения и сопутствующих факторов», — заявила Юлия.