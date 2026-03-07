«Ничего зазорного»: Юлия Барановская откровенно рассказала об уколах красоты
Юлия Барановская рассказала о редких визитах к косметологу и инъекциях ботокса
Телеведущая Юлия Барановская рассказала о своём отношении к косметологическим процедурам и пластической хирургии.
В интервью Леди Mail 45-летняя Барановская призналась, что прибегает к инъекциям ботокса, хотя посещает косметолога редко.
«К пластической хирургии тоже отношусь положительно и не исключаю, что когда-нибудь тоже к ней прибегну. Не хочу на этом настаивать в данный момент, но и отрицать тоже не буду. Всё будет зависеть от моего настроения и сопутствующих факторов», — заявила Юлия.Особое значение телеведущая придаёт выбору специалиста. Она считает необходимым установить с врачом психологическую совместимость, или «коннект». При возникновении сомнений звезда советует отказываться от операции, особенно на лице. При этом Барановская отметила, что видит множество удачных примеров вмешательств у других людей.