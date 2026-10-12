Астролог назвала три знака зодиака, которые обожают спорить

12 октября 2026, 12:24

Астролог Шалева: Стрельцы, Овны и Близнецы чаще других вступают в споры

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Стрельцы, Овны и Близнецы считаются самыми склонными к спорам знаками зодиака. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Ирина Шалева.





По словам специалиста, Стрельцам нравится азарт дискуссий: они стремятся проверить себя и доказать свою правоту, поэтому охотно соглашаются на пари. У представителей этого знака часто есть собственная позиция практически по любому вопросу. Они склонны рассуждать о том, как устроен мир, что правильно и как следует поступать в разных ситуациях.



Если Стрелец уверен в своей правоте, ему важно не просто высказать мнение, а убедить собеседника. Он может долго и эмоционально отстаивать свою позицию, особенно если тема его заинтересовала. При этом представители знака обычно не зацикливаются на конфликтах и быстро возвращаются к обычному общению.

«Кроме того, у представителей знака обычно есть собственное мнение практически по любому вопросу. В них часто сильно проявляется внутренний "философ": им кажется, что они хорошо понимают, как все устроено, что правильно, а что нет, как лучше поступить в той или иной ситуации. Поэтому для Стрельца спор нередко становится принципиальным», — сказала астролог.

«Причем Близнецам совсем не обязательно быть лично заинтересованными в теме. Они могут включиться в спор просто потому, что разговор показался интересным, а иногда даже специально начать отстаивать другую точку зрения, чтобы посмотреть, к чему приведет дискуссия», — отметила Шалева.