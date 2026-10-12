Астролог назвала три знака зодиака, которые обожают спорить
Стрельцы, Овны и Близнецы считаются самыми склонными к спорам знаками зодиака. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Ирина Шалева.
По словам специалиста, Стрельцам нравится азарт дискуссий: они стремятся проверить себя и доказать свою правоту, поэтому охотно соглашаются на пари. У представителей этого знака часто есть собственная позиция практически по любому вопросу. Они склонны рассуждать о том, как устроен мир, что правильно и как следует поступать в разных ситуациях.
Если Стрелец уверен в своей правоте, ему важно не просто высказать мнение, а убедить собеседника. Он может долго и эмоционально отстаивать свою позицию, особенно если тема его заинтересовала. При этом представители знака обычно не зацикливаются на конфликтах и быстро возвращаются к обычному общению.
«Кроме того, у представителей знака обычно есть собственное мнение практически по любому вопросу. В них часто сильно проявляется внутренний "философ": им кажется, что они хорошо понимают, как все устроено, что правильно, а что нет, как лучше поступить в той или иной ситуации. Поэтому для Стрельца спор нередко становится принципиальным», — сказала астролог.Овны воспринимают спор как соревнование, в котором нужно выяснить, кто прав и кто быстрее добьётся результата. По словам Шалевой, их легко увлечь вызовом вроде «спорим, ты не сможешь». Даже если изначально Овен не собирался ничего доказывать, после таких слов он может включиться в борьбу.
Представители этого знака спорят эмоционально и напористо. Если Овен уверен в своей позиции, ему бывает сложно выслушивать длинные аргументы оппонента, поэтому дискуссия быстро становится жаркой. Пари также привлекают Овнов духом соперничества, хотя иногда они соглашаются на них, не оценив выполнимость условий.
Близнецам же часто нравится сам процесс обсуждения. Они задают вопросы, ищут аргументы, обращают внимание на детали и проверяют логику собеседника.
«Причем Близнецам совсем не обязательно быть лично заинтересованными в теме. Они могут включиться в спор просто потому, что разговор показался интересным, а иногда даже специально начать отстаивать другую точку зрения, чтобы посмотреть, к чему приведет дискуссия», — отметила Шалева.Близнецы быстро замечают противоречия, подхватывают новые аргументы и меняют ход рассуждений прямо во время спора. Поэтому оппонентам бывает непросто за ними угнаться. Однако дискуссия редко становится для представителей знака принципиальным противостоянием: если собеседник приводит убедительные доводы, Близнецы готовы пересмотреть свою позицию. Для них важнее интересный разговор, чем победа любой ценой.