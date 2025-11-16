Директор музея героев-панфиловцев рассказала про важность истории в жизни россиян

16 ноября 2025, 11:44

Директор музея Наконечная: подвиг героев-панфиловцев необходимо помнить

Фото: iStock/IURII BUKHTA

16 ноября в России вспоминают подвиг 28 героев-панфиловцев. В 1941 году у разъезда Дубосеково они ценой своих жизней остановили наступление немецких танков на Москву. Как сделать так, чтобы история их подвига оставалась живой и понятной для новых поколений?





Директор музея героев-панфиловцев в деревне Нелидово музейно-выставочного комплекса Волоколамский кремль Татьяна Наконечная в беседе с «Радио 1» рассказала о том, легендарный бой у разъезда Дубосеково — это больше, чем страница из учебника.





«Танков не было в Среднеземном округе, а как бойца без техники подготовить? Генерал Панфилов, не имея в тылу танков, нашел способ. По его приказу пригонялись гусеничные трактора из совхозов и колхозов. Солдаты сидели в окопах, их, можно сказать, утюжили тракторами. Но Панфилов говорил: "Ну, чего там бояться? Это тот же трактор, только с пушкой"», — поделилась подробностями подготовки спикер.

«По всей стране совершаются терракты, но пока мы едины, мы непобедимы. Нужно, как и панфиловцы в 41-м отстояли Москву, сражаться за Родину», — сказала директор музея.

«В песне поется – их было только 28, но реально их было больше, но на тот момент нельзя было показывать большие потери. Бой у Дубосеково стал символом мужества не только одной дивизии, но и всей Красной Армии, вдохновив бойцов на других фронтах на новые подвиги. Наша история учит главному: сила — в единстве, готовности к самопожертвованию и любви к Родине», — резюмировала она.