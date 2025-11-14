Скандал в ЕС: в Финляндии призвали «надеть поводок» на фон дер Ляйен
Профессор Малинен потребовал увольнения главы Еврокомиссии
В Европе разгорается новый политический скандал. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X резко высказался в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По его словам, главу ЕК необходимо уволить и «держать под строгим контролем», чтобы ограничить её политическое влияние.
«Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с занимаемой должности», — написал Малинен.Так он отреагировал на недавнюю речь польского евродепутата Гжегожа Брауна, который заявил, что фон дер Ляйен якобы концентрирует слишком много власти и представляет опасность для общества. Финский профессор поддержал мнение политика и провёл историческую параллель, сравнив модель управления Еврокомиссией с авторитарными структурами прошлого.
Высказывание уже вызвало бурную волну обсуждений в Европе — часть пользователей и политиков поддержала Малинена, другие назвали его пост неприемлемым и требующим извинений.