14 ноября 2025, 18:02

Профессор Малинен потребовал увольнения главы Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости / пресс-служба президента Узбекистана)

В Европе разгорается новый политический скандал. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X резко высказался в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.





По его словам, главу ЕК необходимо уволить и «держать под строгим контролем», чтобы ограничить её политическое влияние.





«Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с занимаемой должности», — написал Малинен.