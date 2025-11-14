В Малаховке после масштабной реконструкции открыли стадион «Труд»
Видео: пресс-служба Минспорта МО
В Малаховке городского округа Люберцы после модернизации начал работу стадион «Труд». В день открытия провели открытую тренировку футбольной школы «Спартак» и товарищеский матч с участием жителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Объект был построен в 1974 году и прошёл первое обновление с момента ввода в эксплуатацию. Модернизацию провели в рамках программы губернатора «Спорт Подмосковья» и в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
«Модернизация затронула ключевые элементы стадиона. Футбольное поле стало всесезонным – на него уложили искусственный газон. На стадионе установили новые трибуны на 250 мест, смонтировали современное освещение, обустроили площадки для выполнения нормативов ГТО и воркаута. Впервые появились беговые дорожки с резиновым покрытием», – рассказали в ведомстве.Хоккейная коробка стала универсальной спортивной площадкой. Она получила новое резиновое покрытие, баскетбольные кольца и волейбольную сетку. Помимо этого, на стадионе оборудовали тёплые раздевалки с туалетными и душевыми комнатами. В министерстве напомнили, что на базе стадиона открыты секции по футболу, боксу, гимнастике и шахматам. Также работает проект «Активное долголетие», принимаются нормы Всероссийского комплекса ГТО.