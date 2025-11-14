В Малаховке после масштабной реконструкции открыли стадион «Труд»

14 ноября 2025, 18:32

Видео: пресс-служба Минспорта МО

В Малаховке городского округа Люберцы после модернизации начал работу стадион «Труд». В день открытия провели открытую тренировку футбольной школы «Спартак» и товарищеский матч с участием жителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.





Объект был построен в 1974 году и прошёл первое обновление с момента ввода в эксплуатацию. Модернизацию провели в рамках программы губернатора «Спорт Подмосковья» и в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».



«Модернизация затронула ключевые элементы стадиона. Футбольное поле стало всесезонным – на него уложили искусственный газон. На стадионе установили новые трибуны на 250 мест, смонтировали современное освещение, обустроили площадки для выполнения нормативов ГТО и воркаута. Впервые появились беговые дорожки с резиновым покрытием», – рассказали в ведомстве.