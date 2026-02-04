«Для научных миссий»: Россиянам рассказали, как приближающийся парад планет помогает изучать космос
Ученый Эйсмонт: благодаря параду планет работает программа «Вояджер»
В 2026 году жителей Земли ждут два грандиозных небесных шоу — парады шести планет в феврале и августе. Но, как выяснилось, подобные «выравнивания» — это не только повод для красивых фото. Оказывается, астрономы используют их для межпланетных миссий, которые меняют наше представление о Солнечной системе.
Особое внимание ученые советуют обратить на два дня: 28 февраля и 12 августа, когда на небе выстроятся шесть планет.
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» заявил, что наблюдать с Земли, как планеты выстраиваются в одну линию, — особенно эффектно. Однако уникальность таких парадов не только в их красоте.
«Они имеют огромное практическое значение для науки. В эти периоды создается идеальное взаимное расположение небесных тел для космических миссий. Это позволяет выполнять так называемые гравитационные манёвры, то есть мы можем воспользоваться помощью планет в научных целях. Например, для известной всем программы "Вояджер" нужно правильное расположение планет», — объяснил эксперт.
Таким образом, грядущий год станет не только праздником для любителей астрономии, но и важным периодом для научных исследований. Ученые планируют использовать «помощь» планет для новых открытий.