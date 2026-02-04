«Для научных миссий»: Россиянам рассказали, как приближающийся парад планет помогает изучать космос

04 февраля 2026, 10:39

Ученый Эйсмонт: благодаря параду планет работает программа «Вояджер»

Фото: iStock/buradaki

В 2026 году жителей Земли ждут два грандиозных небесных шоу — парады шести планет в феврале и августе. Но, как выяснилось, подобные «выравнивания» — это не только повод для красивых фото. Оказывается, астрономы используют их для межпланетных миссий, которые меняют наше представление о Солнечной системе.





Особое внимание ученые советуют обратить на два дня: 28 февраля и 12 августа, когда на небе выстроятся шесть планет.



Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» заявил, что наблюдать с Земли, как планеты выстраиваются в одну линию, — особенно эффектно. Однако уникальность таких парадов не только в их красоте.





«Они имеют огромное практическое значение для науки. В эти периоды создается идеальное взаимное расположение небесных тел для космических миссий. Это позволяет выполнять так называемые гравитационные манёвры, то есть мы можем воспользоваться помощью планет в научных целях. Например, для известной всем программы "Вояджер" нужно правильное расположение планет», — объяснил эксперт.