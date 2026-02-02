На Солнце зафиксировали новую мощную вспышку
На Солнце зафиксировали новую мощную вспышку класса X8.11. Об этом пишет РИА Новости.
Ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о событии с явным волнением.
«Бог ты мой! На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов», — поделились эмоциями исследователи.
Вспышки на Солнце — это внезапные и мощные выбросы энергии. Они возникают в результате магнитных взаимодействий в атмосфере, особенно в области солнечных пятен, где магнитные поля особенно сильны.
