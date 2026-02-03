«Красная Луна и звёздный дождь»: Ученый назвал главные астрономические события 2026 года

03 февраля 2026, 18:55

Ученый Эйсмонт: 28 февраля будет парад планет, а 3 марта луна станет бардовой

Фото: iStock/buradaki

Полное лунное затмение, пик самого яркого метеорного потока и парад планет в один день — 2026 год обещает быть невероятно насыщенным для наблюдений за ночным небом. Какие события нельзя пропустить и как их лучше всего увидеть?





Помимо грандиозных парадов планет, в 2026 году нас ждёт целая череда других зрелищных астрономических явлений. Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал, что 3 марта произойдёт полное лунное затмение, во время которого спутник Земли окрасится в багровые тона.





«Луна будет красной, багровой, потому что через атмосферу Земли проходят только красная составляющая спектра. А 12 августа, в день второго большого парада планет, совпадут сразу три редких события: утренний парад, полное солнечное затмение (видимое в северных широтах) и пик метеорного потока Персеиды», — пояснил он.

«Парад планет 28 февраля лучше смотреть вечером, незадолго до захода Солнца. Уран и Нептун потребуют телескоп, остальные планеты будут видны невооружённым глазом. События 12 августа стоит наблюдать утром (для парада планет) и после заката (для метеорного потока). Чтобы действительно рассмотреть, достаточно будет любительского телескопа», — дополнил Эйсмонт.