Россиянам раскрыли, где можно будет увидеть полное солнечное затмение в 2026 году

Астрофизик Язев: Полное солнечное затмение можно увидеть 12 августа на Таймыре
Полное солнечное затмение в 2026 году можно будет наблюдать в России 12 августа на полуострове Таймыр, а также с борта самолёта, тур на котором организуют «Роскосмос» и клуб «Астроверты». Об этом сообщил РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ, профессор Сергей Язев.
По его словам, в этом году россияне первыми увидят полное солнечное затмение. Позднее — жители Исландии, Гренландии и Испании.
Утром 12 августа тень Луны накроет восточную часть Таймыра, и на полторы минуты день сменится темнотой. Настоящие фанаты, которых также называют «охотники за затмениями», уже сейчас ищут себе гостиницы рядом с местами, где можно будет увидеть явление.
Язев предупредил, что проблему для наблюдателей на земле могут составить погодные условия, из-за которых солнечную корону часто не видно. Однако участникам астротура беспокоиться о таком не стоит. Самолет поднимется выше плотных облаков, и пассажиры смогут насладиться зрелищем в полной мере.
Следующая возможность увидеть полное солнечное затмение с территории России представится лишь в августе 2033 года. Наблюдать его смогут преимущественно жители Дальнего Востока.