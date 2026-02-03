Россиянам раскрыли, где можно будет увидеть полное солнечное затмение в 2026 году

03 февраля 2026, 05:14

Астрофизик Язев: Полное солнечное затмение можно увидеть 12 августа на Таймыре

Фото: iStock/Chalermphol Liawsutee

Полное солнечное затмение в 2026 году можно будет наблюдать в России 12 августа на полуострове Таймыр, а также с борта самолёта, тур на котором организуют «Роскосмос» и клуб «Астроверты». Об этом сообщил РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ, профессор Сергей Язев.





По его словам, в этом году россияне первыми увидят полное солнечное затмение. Позднее — жители Исландии, Гренландии и Испании.



