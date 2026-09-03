«Для сердца и профилактики диабета»: Диетолог назвала неочевидную пользу сладкой сезонной ягоды

03 сентября 2026, 13:32

Диетолог Павлюк: виноград помогает в работе сердца и профилактике диабета

Фото: iStock/Orest Lyzhechka

Ежегодно 3 сентября отмечается неофициальный гастрономический праздник, посвящённый винограду. В отличие от многих суперфудов, полезные свойства этой ягоды подтверждены десятками серьёзных исследований. Специалисты называют его не просто вкусным лакомством, а полноценным профилактическим продуктом. В чём его сила?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что у винограда огромная доказательная база, связанная с содержанием мощного антиоксиданта — ресвератрола.





«Если смотреть на множественные исследования среди всех фруктов, виноград обладает одной из самых больших доказательных баз — наравне с яблоками. Он полезен для сердца прежде всего и для профилактики сахарного диабета», — сказала она.

«Включайте виноград в рацион как часть сбалансированного питания — особенно если хотите поддержать сердечно-сосудистую систему и снизить риски метаболических нарушений. Однако все должно быть в меру», — посоветовала Павлюк.