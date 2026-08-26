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Диетолог предупредила россиян об опасности домашних квашеных овощей

Диетолог Денисова: Домашние ферментированные овощи противопоказаны при язве
Фото: iStock/Natalia POGODINA

Врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, чем могут быть опасны домашние квашеные овощи. Об этом пишет KP.RU.



Специалист предупредила о первом риске ферментированных овощей: они содержат много соли. По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или почечной недостаточностью следует промывать такие овощи перед употреблением или ограничить их количество.

Доктор также указала, что при длительной ферментации и неправильном хранении в квашеных овощах может накапливаться гистамин. У некоторых людей это вызывает головные боли, проблемы с пищеварением и покраснение кожи.

Денисова подчеркнула, что ферментированные овощи не рекомендуются при обострении гастрита, язвы, панкреатита, колита, синдрома раздраженного кишечника с диареей и рефлюкса. Врач добавила, что квашеную капусту следует употреблять с осторожностью людям с камнями в почках и подагрой. Ферментированные овощи полезны для здоровья, но только при условии их правильного приготовления, заключила эксперт.

Екатерина Коршунова

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