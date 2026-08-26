Диетолог предупредила россиян об опасности домашних квашеных овощей

26 августа 2026, 18:05

Диетолог Денисова: Домашние ферментированные овощи противопоказаны при язве

Фото: iStock/Natalia POGODINA

Врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, чем могут быть опасны домашние квашеные овощи. Об этом пишет KP.RU.