Диетолог предупредила россиян об опасности домашних квашеных овощей
Врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, чем могут быть опасны домашние квашеные овощи. Об этом пишет KP.RU.
Специалист предупредила о первом риске ферментированных овощей: они содержат много соли. По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или почечной недостаточностью следует промывать такие овощи перед употреблением или ограничить их количество.
Доктор также указала, что при длительной ферментации и неправильном хранении в квашеных овощах может накапливаться гистамин. У некоторых людей это вызывает головные боли, проблемы с пищеварением и покраснение кожи.
Денисова подчеркнула, что ферментированные овощи не рекомендуются при обострении гастрита, язвы, панкреатита, колита, синдрома раздраженного кишечника с диареей и рефлюкса. Врач добавила, что квашеную капусту следует употреблять с осторожностью людям с камнями в почках и подагрой. Ферментированные овощи полезны для здоровья, но только при условии их правильного приготовления, заключила эксперт.
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