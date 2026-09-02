Диетолог рассказала о пользе кокоса
Диетолог Соломатина: кокос укрепляет иммунитет
Кокос является полезным продуктом. Он укрепляет иммунную систему и помогает поддерживать здоровье сердца. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что в кокосе содержатся насыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, которые благотворно влияют на состояние сосудов и снижают риск образования атеросклеротических бляшек.
«Кроме того, кокос содержит много клетчатки, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы и помогает поддержать микробиом. Последний же вырабатывает полезные компоненты, защищающие от развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляющие иммунную систему», — добавила Соломатина.
При этом она уточнила, что кокос является очень калорийным продуктом, поэтому в день стоит употреблять не более 30–50 граммов мякоти. При этом для приготовления блюд хорошо использовать кокосовое масло. Оно выдерживает высокую температуру, не вызывая образования канцерогенов, заключила Соломатина.
Тем временем врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Даниил Тринц сообщил RT, что отвращение от конкретных продуктов может наблюдаться при анемии, заболеваниях ЖКТ, патологиях печени и поджелудочной железы.
«Если неприятие продукта возникло внезапно и не проходит, сопровождается потерей аппетита, снижением веса, тошнотой, рвотой, болью в животе или нарушением глотания, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и своевременно начать лечение», — порекомендовал эксперт.
Он добавил, что изменение привычных вкусовых предпочтений может проявиться после перенесённого COVID-19, а также при эндокринных и онкологических заболеваниях и некоторых психических расстройствах, уточнил Тринц.