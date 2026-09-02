Диетолог рассказала о пользе кокоса

02 сентября 2026, 15:08

Диетолог Соломатина: кокос укрепляет иммунитет

Фото: iStock/martiapunts

Кокос является полезным продуктом. Он укрепляет иммунную систему и помогает поддерживать здоровье сердца. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что в кокосе содержатся насыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, которые благотворно влияют на состояние сосудов и снижают риск образования атеросклеротических бляшек.





«Кроме того, кокос содержит много клетчатки, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы и помогает поддержать микробиом. Последний же вырабатывает полезные компоненты, защищающие от развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляющие иммунную систему», — добавила Соломатина.

«Если неприятие продукта возникло внезапно и не проходит, сопровождается потерей аппетита, снижением веса, тошнотой, рвотой, болью в животе или нарушением глотания, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину и своевременно начать лечение», — порекомендовал эксперт.