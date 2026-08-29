Диетолог посоветовала людям с высоким уровнем холестерина есть несколько продуктов
Диетолог Розалин Морагес Пиццио посоветовала людям, у которых по результатам анализов обнаружили высокий уровень холестерина в крови, включить в рацион несколько продуктов. Об этом пишет издание Deia.
Эксперт рекомендует включить в рацион овсянку, семена чиа, брокколи, морковь и мангольд для снижения уровня холестерина. Также она советует употреблять миндаль, грецкие орехи и жирную рыбу, такую как лосось, скумбрия и сардины.
По мнению специалиста, для борьбы с гиперхолестеринемией важно уменьшить потребление обработанных продуктов и увеличить количество клетчатки в рационе. Однако правильное питание — это лишь один из аспектов, который необходимо учитывать. Также важно регулярно заниматься спортом, поддерживать нормальный вес и ежегодно проходить медицинские обследования, заключила Пиццио.
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