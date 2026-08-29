Диетолог посоветовала людям с высоким уровнем холестерина есть несколько продуктов

29 августа 2026, 07:13

Диетолог Пиццио посоветовала людям с высоким уровнем холестерина есть овсянку

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог Розалин Морагес Пиццио посоветовала людям, у которых по результатам анализов обнаружили высокий уровень холестерина в крови, включить в рацион несколько продуктов. Об этом пишет издание Deia.