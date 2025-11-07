Дмитриев день 8 ноября: как получить благословение и почему нельзя заниматься рукоделием, народные приметы
Ежегодно 8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского — одного из самых почитаемых святых на Руси. В народном календаре этот день известен как Дмитриев день. О том, что можно и нельзя делать в этот праздник, расскажет «Радио 1».
История великомученика Димитрия СолунскогоСвятой Димитрий Солунский родился во второй половине III века в семье тайных христиан. Родители крестили сына и воспитали его в христианской вере. После смерти отца, занимавшего пост римского проконсула, император Максимиан Галерий назначил молодого Димитрия правителем Фессалонийской области (Солуни).
Главной обязанностью нового проконсула была защита региона от внешних врагов, однако император потребовал также преследовать христиан. Димитрий, вопреки указу, стал открыто проповедовать христианство и обращать людей к вере. Когда император узнал о его убеждениях, он приказал заключить проконсула в темницу. Предчувствуя скорую смерть, святой провёл последние дни в молитве и посте, раздав своё имущество бедным.
Во время пребывания Димитрия в заключении император устроил в Солуни гладиаторские бои. Христиан бросали на арену, где их убивал воин Лий. Видя мучения верующих, молодой христианин Нестор решился на поединок с Лием и, получив благословение святого Димитрия, победил его. Однако за это был приговорён к смерти, а вскоре казнили и самого Димитрия.
Тело великомученика бросили на съедение зверям, но христиане тайно похоронили его. При императоре Константине Великом (324–337 годы) на месте захоронения был возведён храм в честь святого, а спустя столетие обретены его нетленные мощи.
Церковные традиции Дмитриева дняВ этот день в православных храмах совершаются богослужения и читается акафист святому Димитрию Солунскому. Верующие ставят свечи перед его иконой, молятся о здравии близких, о помощи в трудных обстоятельствах и о наставлении на праведный путь.
Святой Димитрий также считается покровителем воинов, поэтому в его день особенно молятся о защите военнослужащих и их возвращении домой живыми и невредимыми.
Дмитриевская родительская субботаПраздник связан с одним из общецерковных дней поминовения усопших — Димитриевской родительской субботой, которая отмечается в субботу перед Дмитриевым днём. В 2025 году она выпала на 1 ноября.
Согласно церковному преданию, установление этого поминального дня приписывается князю Дмитрию Донскому, который просил совершить панихиду по воинам, павшим в Куликовской битве. Однако письменные упоминания о Димитриевской субботе появляются лишь в XV веке.
В этот день православные верующие молятся не только о своих родных, но и обо всех усопших христианах.
Молитва святому великомученику Димитрию Солунскому«Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя с дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Царя царствующих на враги победу и одоление православным христианам, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь»
Народные традиции праздника Дмитриев день 8 ноябряВ народном календаре Дмитриев день символизировал завершение осенних работ и переход к зиме. В этот день подводили итоги хозяйственного года: производились расчёты с работниками и заключались новые договоры на следующий сезон.
Также с Дмитриева дня начиналась активная подготовка к зиме — хозяйки занимались засолкой капусты и консервированием овощей. Часть заготовленных продуктов традиционно раздавали нуждающимся. Символом праздника считалась зажжённая свеча. Её ставили перед иконами, веря, что святой Димитрий в образе всадника на белом коне обходит дома верующих и оставляет благословение там, где горит огонь.
После Дмитриева дня завершался осенний свадебный сезон. Говорили: «До Дмитра девка хитра, а после Дмитра ещё хитрее — потому что уже замужем». Этот день считался последним временем для сватовства перед началом Рождественского поста, который начинается 15 ноября.
Что нельзя делать в Дмитриев деньХотя церковь не вводит строгих ограничений, народная традиция хранит ряд запретов, связанных с этим днём:
- нельзя заниматься рукоделием — «можно зашить себе судьбу»;
- не рекомендуется обсуждать свадьбы — брак может не состояться;
- нельзя посещать кладбище после заката — считалось, что в это время там блуждают души умерших;
- не следует одеваться не по погоде — к болезням;
- запрещено ссориться с близкими — помириться потом будет трудно.
Народные приметы на 8 ноябряНаши предки внимательно следили за природными знаками в Дмитриев день, считая их предвестниками зимы.
Основные приметы праздника:
- если в этот день идёт снег — зима будет длинной и суровой;
- ярко-красный закат — к сильному ветру;
- тёплая погода — зима выдастся малоснежной;
- кот спит, закрыв мордочку, — скоро ударят морозы;
- тонкий лёд на реках и озёрах — холода придут не скоро.