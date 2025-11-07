Дмитриев день 8 ноября: как получить благословение и почему нельзя заниматься рукоделием, народные приметы

07 ноября 2025, 11:51

Ежегодно 8 ноября православная церковь чтит память великомученика Димитрия Солунского — одного из самых почитаемых святых на Руси. В народном календаре этот день известен как Дмитриев день. О том, что ​можно и нельзя ​делать ​в этот праздник, расскажет «Радио 1».





Содержание История великомученика Димитрия Солунского Церковные традиции Дмитриева дня Дмитриевская родительская суббота Молитва святому великомученику Димитрию Солунскому Народные традиции праздника Дмитриев день 8 ноября Что нельзя делать в Дмитриев день Народные приметы на 8 ноября

История великомученика Димитрия Солунского

Церковные традиции Дмитриева дня

Дмитриевская родительская суббота

Молитва святому великомученику Димитрию Солунскому

Народные традиции праздника Дмитриев день 8 ноября

Что нельзя делать в Дмитриев день

нельзя заниматься рукоделием — «можно зашить себе судьбу»;

не рекомендуется обсуждать свадьбы — брак может не состояться;

нельзя посещать кладбище после заката — считалось, что в это время там блуждают души умерших;

не следует одеваться не по погоде — к болезням;

запрещено ссориться с близкими — помириться потом будет трудно.

Народные приметы на 8 ноября