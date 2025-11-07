В Приморском крае школьника наградили медалью за спасение пяти женщин от медведя

07 ноября 2025, 06:22

Фото: iStock/DrDjJanek

В Приморском крае 15-летний школьник из села Чугуевка Тимофей Поляков удостоен медали Совета Федерации «За проявленное мужество» за спасение пяти женщин от медведя. Об этом сообщает региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.