В Приморском крае школьника наградили медалью за спасение пяти женщин от медведя
В Приморском крае 15-летний школьник из села Чугуевка Тимофей Поляков удостоен медали Совета Федерации «За проявленное мужество» за спасение пяти женщин от медведя. Об этом сообщает региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Инцидент произошёл летом этого года. Подросток заметил, как из леса в сторону поля, где находились женщины, направляется медведь. Не растерявшись, он обежал лес и успел предупредить людей об опасности, благодаря чему все пятеро успели укрыться.
Награду школьнику вручил сенатор РФ Александр Ролик. Также его поздравили министр по делам ГО и ЧС Приморского края Александр Златкин и директор краевого учреждения по пожарной безопасности Анатолий Кубарев, вручив ценный подарок.
