Новый тренд на Западе: мужчины сбривают ресницы, чтобы выглядеть «мужественнее»

Фото: Istock / Sefa kart

На Западе набирает популярность опасный тренд: мужчины массово сбривают ресницы, чтобы выглядеть «более мужественными». Об этом сообщает SHOT.



По мнению сторонников, длинные ресницы якобы ассоциируются с нетрадиционной ориентацией, а их отсутствие делает образ более привлекательным для женщин.

Модники активно делятся видео процесса бритья в соцсетях, вызывая реакции от одобрения до недоумения и иронии.

Медики уже выразили обеспокоенность: ресницы защищают глаза, а их удаление наносит непоправимый вред фолликулам. В результате человек рискует потерять ресницы на всю жизнь.

Софья Метелева

