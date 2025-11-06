Новый тренд на Западе: мужчины сбривают ресницы, чтобы выглядеть «мужественнее»
Мужчины сбривают ресницы ради «маскулинности» — врачи бьют тревогу
На Западе набирает популярность опасный тренд: мужчины массово сбривают ресницы, чтобы выглядеть «более мужественными». Об этом сообщает SHOT.
По мнению сторонников, длинные ресницы якобы ассоциируются с нетрадиционной ориентацией, а их отсутствие делает образ более привлекательным для женщин.
Модники активно делятся видео процесса бритья в соцсетях, вызывая реакции от одобрения до недоумения и иронии.
Медики уже выразили обеспокоенность: ресницы защищают глаза, а их удаление наносит непоправимый вред фолликулам. В результате человек рискует потерять ресницы на всю жизнь.
Читайте также: