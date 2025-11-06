Адвокат Айвар рассказала, кто в Татарстане вправе не платить имущественный налог

06 ноября 2025, 16:57

Фото: iStock/Doucefleur

Герои России и СССР, кавалеры ордена Славы трех степеней, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, а также инвалиды I и II групп и инвалиды с детства полностью освобождены от налога на имущество физических лиц на федеральном уровне. Об этом сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар, передает «Татар-информ».





По информации эксперта, пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект каждого вида: например, на квартиру, жилой дом, гараж или мастерскую, если они не применяются в предпринимательской деятельности.



Многодетные семьи имеют право на особый налоговый вычет. Площадь жилья для них уменьшается на пять квадратных метров на каждого ребенка в случае квартиры и на семь квадратных метров для дома. Это приводит к снижению налоговой базы и, как следствие, к уменьшению суммы налога. Айвар отметила, что такие льготы предусмотрены именно для многодетных семей.



Помимо федеральных льгот, существуют также региональные послабления. Они предназначены для различных категорий граждан, таких как молодые семьи и почетные доноры. Важно отметить, что в некоторых случаях разница в сумме налога может достигать тысяч рублей в год.





«Особенность Татарстана еще и в том, что республика активно информирует граждан о возможности оформить льготы через портал Госуслуг и МФЦ. Здесь льгота может применяться в автоматическом порядке, если налоговая получает подтверждение статуса из государственных реестров. Но, как юрист, я все же рекомендую подстраховаться: подать заявление самостоятельно, чтобы исключить ошибки и задержки», — рекомендовала Айвар.