«Маркетинговый ход»: Косметолог развеяла мифы о «сезонной» косметике

27 ноября 2025, 14:33

Косметолог Разбежкина: дневной и ночной крем — это маркетинг

Фото: iStock/CentralITAlliance

Маркетинг диктует нам необходимость иметь отдельный крем для каждого времени суток и года. Однако специалисты призывают не вестись на уловки и выработать системный подход к уходу. Нужно ли полностью менять косметичку с приходом зимы и в чем разница между дневным и ночным кремом?





Врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что нет конкретной смены сезона в домашнем уходе.





«Я как пользовалась одним своим любимым кремом, так и пользуюсь. Но я добавила тканевую маску, например. И в целом увлажняющие процедуры делаю чаще», — рассказала она.