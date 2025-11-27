«Маркетинговый ход»: Косметолог развеяла мифы о «сезонной» косметике
Косметолог Разбежкина: дневной и ночной крем — это маркетинг
Маркетинг диктует нам необходимость иметь отдельный крем для каждого времени суток и года. Однако специалисты призывают не вестись на уловки и выработать системный подход к уходу. Нужно ли полностью менять косметичку с приходом зимы и в чем разница между дневным и ночным кремом?
Врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что нет конкретной смены сезона в домашнем уходе.
«Я как пользовалась одним своим любимым кремом, так и пользуюсь. Но я добавила тканевую маску, например. И в целом увлажняющие процедуры делаю чаще», — рассказала она.
Что касается знаменитого разделения на дневной и ночной крем, то здесь мнение специалиста однозначно.
«Дневной и ночной крем, на мой взгляд, это больше маркетинговый ход. Кожа не функционирует как-то по-разному. У неё нет циркадных ритмов работы», — объяснила косметолог.
По ее словам, гораздо важнее приучить себя к базовой системе: очищение, сыворотка по проблемам и крем. А вот для области вокруг глаз, где кожа тоньше, необходимо отдельное средство.