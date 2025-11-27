«Не только крем»: Косметолог рассказала, как спасти кожу от зимней сухости

27 ноября 2025, 13:05

Косметолог Разбежкина: осенью и зимой нужно делать пилинги

Фото: iStock/CentralITAlliance

Первый снег и морозец за окном — это не только красиво, но и сигнал для нашей кожи. С началом отопительного сезона дискомфорт становится особенно заметным.





Врач-косметолог Анастасия Разбежкина в беседе с «Радио 1» заявила, что с наступлением холодов и включением отопления многие, действительно, замечают, что кожа становится стянутой и обезвоженной.





«Я заметила по себе, что в первый же день после включения батарей ощутилась сухость кожи не только лица, но даже глаз. Они высохли, было больно даже закрывать», — сказала она.

«Нужно хорошенько кожу увлажнять, чтобы не сохла и не стягивалась. Также можно включать пилинги, потому что осень, зима и ранняя весна — это самый подходящий сезон», — объяснила косметолог.