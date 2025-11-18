Косметолог раскрыла причины появления акне после массажа лица

18 ноября 2025, 23:23

Косметолог Вищипанова: при здоровой коже акне посла массажа не возникнет

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Жирный или просроченный крем может спровоцировать акне после сеансов массажа лица. Об этом предупредила врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.





По её словам, при изначально здоровой коже после сеансов массажа акне не возникнет.





«Чтобы начались такие последствия, должны быть предпосылки, например, угревая болезнь в очень легкой степени или в состоянии ремиссии. Массаж может стать провокацией проблем, особенно если он проводился в активной глубокой технике», — пояснила Вищипанова в разговоре с «Москвой 24».