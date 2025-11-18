Косметолог раскрыла причины появления акне после массажа лица
Косметолог Вищипанова: при здоровой коже акне посла массажа не возникнет
Жирный или просроченный крем может спровоцировать акне после сеансов массажа лица. Об этом предупредила врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.
По её словам, при изначально здоровой коже после сеансов массажа акне не возникнет.
«Чтобы начались такие последствия, должны быть предпосылки, например, угревая болезнь в очень легкой степени или в состоянии ремиссии. Массаж может стать провокацией проблем, особенно если он проводился в активной глубокой технике», — пояснила Вищипанова в разговоре с «Москвой 24».
По её словам, в таком случае обострение могло возникнуть из-за усиления кровоснабжения воспаленных участков.
Кроме того, акне может появляться, если специалист использует просроченное средство, поскольку инфекция способна проникать в кожу через повреждения.
Вищипанова призвала не ходить на массаж лица, если на коже имеются воспалительные элементы или при обострении купероза. Кроме того, стоит обратить внимание на чистоту кабинета, помыл ли мастер руки и не берёт ли крем из банки руками. Для этого должен использоваться только шпатель, заключила эксперт.