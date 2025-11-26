Трихолог предупредила о риске облысения из-за мытья волос гелем для душа
Трихолог Белаш: мытьё головы гелем для душа может привести к облысению
Использование геля для душа вместо шампуня может привести к появлению перхоти и преждевременному выпадению волос. Об этом рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш.
По её словам, при мытье головы гелем для душа волосы теряют блеск, становятся ломкими и тусклыми.
«Гели для душа и жидкое мыло трудно полностью смыть с волос. Они образуют на поверхности стержня пленку, которая практически не удаляется при контакте с жесткой водой. Из-за этого пряди путаются, становятся непослушными, а кожа головы загрязняется быстрее обычного — в итоге повышается жирность и увеличивается частота мытья», — объяснила Белаш «Газете.Ru».
Она предупредила, что такие средства могут вызвать сухость кожи головы, зуд, появление перхоти и преждевременное выпадение волос.
В свою очередь дерматолог лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT добавила, что к усиленному выпадению волос может привести и приём отдельных групп препаратов, включая некоторые антидепрессанты.
«Причина этого явления часто кроется в том, что препарат временно переводит многие волосяные луковицы в фазу преждевременного покоя. Заметное усиление потери волос обычно проявляется через несколько месяцев после начала терапии», — отметила специалист.
В случае появления подобных симптомов Филёва посоветовала обратиться к врачу для корректировки дозировки или подбора аналога препарата. Кроме того, стоит уделить внимание общему укреплению волос и сбалансированному питанию.