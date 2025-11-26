Трихолог предупредила о риске облысения из-за мытья волос гелем для душа

26 ноября 2025, 11:18

Трихолог Белаш: мытьё головы гелем для душа может привести к облысению

Фото: iStock/Dima Berlin

Использование геля для душа вместо шампуня может привести к появлению перхоти и преждевременному выпадению волос. Об этом рассказала врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш.





По её словам, при мытье головы гелем для душа волосы теряют блеск, становятся ломкими и тусклыми.





«Гели для душа и жидкое мыло трудно полностью смыть с волос. Они образуют на поверхности стержня пленку, которая практически не удаляется при контакте с жесткой водой. Из-за этого пряди путаются, становятся непослушными, а кожа головы загрязняется быстрее обычного — в итоге повышается жирность и увеличивается частота мытья», — объяснила Белаш «Газете.Ru».

«Причина этого явления часто кроется в том, что препарат временно переводит многие волосяные луковицы в фазу преждевременного покоя. Заметное усиление потери волос обычно проявляется через несколько месяцев после начала терапии», — отметила специалист.