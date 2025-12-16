«Дни тишины»: Психолог объяснила, почему периодически необходимо изолироваться от социума

16 декабря 2025, 15:26

Психолог Сальникова: «дни тишины» помогают мозгу развиваться

Фото: iStock/PIKSEL

Выключать телефон на весь день — это новый вид отдыха для ума или просто каприз поколения? Почему сознательный отказ от информационного шума перестал быть элитарной практикой и стал вопросом психического здоровья для каждого, кто живёт в эпоху непрерывного потока данных?





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная проблема заключается в переваривании окружающего мозгом.





«Мы живём в мире, где информация льётся на нас непрерывным потоком. Соцсети, новости, подкасты, мессенджеры — наш мозг работает в режиме нон-стоп, пытаясь всё это обработать. Но нельзя забывать, что мозг — это тоже мышца. И ему для роста нужны не только нагрузки, но и отдых», — сказала она.

«Когда у нас 24/7 потребления контента, у мозга нет времени его обрабатывать, и это прямой путь к выгоранию. Выход — сознательно устраивать себе «часы тишины. Это время, когда вы просто идёте по улице, смотрите на деревья, занимаетесь рутиной или просто ни о чём не думаете. Именно в такие моменты, когда внешний шум стихает, происходит самое важное — мозг развивается», — объяснила эксперт.

«Польза таких практик — не эзотерика, а нейрофизиология. Мы даём перевозбуждённой нервной системе передышку, снижая уровень стресса и повышая способность к концентрации и творчеству. Информационный детокс — это не побег от реальности, а способ вернуться к себе», — резюмировала психолог.