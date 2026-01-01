«Раскрою тайну»: Эзотерик Рзаев рассказал, когда на самом деле приходит Новый год

01 января 2026, 11:46

Зираддин Рзаев (Фото: Радио 1)

Новый 2026 год наступил. Теперь осталось пережить продолжительные выходные и приступать к реализации новых целей и планов.





Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» рассказал, что, на самом деле, новый год наступает весной.





«Я вам раскрою тайну: год лошади наступил не сейчас, а он придет к нам в марте. Первый знак зодиака — Овен, он стартует весной, тогда и наступает новый год», — сказал он.

«Новый год древние славяне и огнепоклонцы отмечали 20 и 21 марта. Потому что в это время просыпается природа, рождается солнце, поют птицы. Это полное обновление. А человек — часть всего этого, поэтому весной мы всегда чувствуем прилив сил. Это закономерность», — поделился Рзаев.