«Заряженный образ»: Психолог рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось
Все знают: «Загадай желание, пока бьют куранты». Но почему многие мечты так и остаются мечтами? Потому что их «загадывают» эмоциями, а не мозгом.
Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» рассказала, что есть техника «Три П: принять, представить, первый шаг», которая превращает новогоднее «хочу» в план.
«Техника основана на принципах психологии целеполагания», — дополнила она.
- Принять итоги года (2 минуты). Мысленно пролистайте уходящий год без оценок «хорошо/плохо». Просто скажите: «Да, это был мой год, со всеми его событиями». Это освобождает внутреннее пространство для нового.
- Представить в деталях (3 минуты). Не «хочу счастья», а что именно вы будете видеть, слышать, чувствовать, когда желание сбудется? Какая обстановка вокруг? Какие эмоции внутри? Мозг не срабатывает на абстракции, ему нужен четкий, чувственный образ.
- Определить первый шаг (1 минута). Самый важный этап. Какой самый маленький, конкретный шаг можно сделать уже 1-2 января к этой картинке? Не «начать худеть», а «прогуляться 20 минут 1 января» или «найти и сохранить три рецепта полезных завтраков». Шаг должен быть таким легким, чтобы невозможно было отказаться.
По словам эксперта, с помощью этих шагов мечта не просто отправляется во Вселенную, а создается эмоционально заряженный образ (мотивация), который запускает процесс по реализации задач.