«Заряженный образ»: Психолог рассказала, как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось

16 декабря 2025, 13:33

Психолог Аванесян: надо визуализировать, когда загадываете желание на Новый год

Фото: iStock/SeventyFour

Все знают: «Загадай желание, пока бьют куранты». Но почему многие мечты так и остаются мечтами? Потому что их «загадывают» эмоциями, а не мозгом.





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» рассказала, что есть техника «Три П: принять, представить, первый шаг», которая превращает новогоднее «хочу» в план.





«Техника основана на принципах психологии целеполагания», — дополнила она.