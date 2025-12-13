Психолог объяснила, почему новогодние корпоративы необходимы для успешного рабочего коллектива
Отказ от традиционных новогодних корпоративов может лишить рабочий коллектив важного элемента — той самой «частички родственной души», которая сближала сотрудников. Такое мнение в беседе с «Москвой 24» высказала психолог Ангелина Сурина.
Она отметила, что работники давно воспринимают такие мероприятия не просто как вечеринку, а как особую форму тимбилдинга. На корпоративах люди раскрываются с новых сторон, что способствует укреплению взаимопонимания.
Даже неловкие ситуации иногда помогают лучше узнать коллег, передает «Москва 24».
Кроме того, подобные встречи выполняют функцию коллективной психотерапии. Они являются хорошим поводом открыто выразить признание и вручить награды, тем самым повысив самооценку сотрудников.
Случалось, что это мероприятие помогало работникам, которые собирались уволиться, изменить свое мнение.
Сурина также считает, что реакция на запрет новогодних корпоративов запрет была бы в основном негативной. Однако нельзя отрицать, что некоторые сотрудники не стали бы возмущаться, а вместо этого вздохнули бы с облегчением.
