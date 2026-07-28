28 июля 2026, 15:14

Фото: iStock/Diamond Dogs

Разговоры о жизни до 150 лет всё чаще выходят за пределы научных лабораторий. Блогеры продают схемы «омоложения», бренды предлагают десятки добавок, а биохакинг превращается в большой рынок. Однако громкие обещания пока заметно опережают доказательства. Наука о старении не обещает человеку вечную молодость, но уже помогает дольше сохранять здоровье, память, силу и самостоятельность.





Содержание Почему современный образ жизни конфликтует с биологией человека Почему рекорд в 122 года не доказывает, что люди не смогут жить дольше Почему сравнения с китами и другими долгожителями требуют осторожности Биохакинг: где заканчивается наука и начинается маркетинг Активное долголетие важнее цифры в паспорте Что действительно помогает жить дольше и лучше Почему критическое мышление — часть заботы о здоровье Можно ли сегодня готовиться к жизни до 150 лет

Биолог Борис Фенюк в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, почему организм не успевает за темпом цивилизации, можно ли считать 122 года пределом человеческой жизни и на что стоит направить усилия тем, кто хочет жить дольше и активнее. Доктор наук и заведующий лабораторией предлагает смотреть не на маркетинговые лозунги, а на эволюцию, статистику и реальные возможности медицины.

Почему современный образ жизни конфликтует с биологией человека

«Мы с вами потомки человекоподобных обезьян, которые сотни тысяч лет жили совершенно определённым образом. На всё, что произошло позже — города, транспорт, медицину — наше тело не рассчитано», — говорит Борис Фенюк.

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Почему рекорд в 122 года не доказывает, что люди не смогут жить дольше

«Из более чем миллиарда людей ни один не смог прожить больше 122 лет. Этот предел мы можем считать настоящим, чётким и твёрдым», — отмечает биолог.

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Почему сравнения с китами и другими долгожителями требуют осторожности

«Китов ловить не экологично, не модно. Поэтому работа ведётся на дохлых китах. Точность метода никто не мог проверить», — объясняет эксперт.

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Биохакинг: где заканчивается наука и начинается маркетинг

Активное долголетие важнее цифры в паспорте

«Сейчас люди в 60, 70 и 90 часто сохраняют и нормальное мышление, и физическую активность, работоспособность, и могут гораздо более полноценной жизнью жить», — говорит Борис Фенюк.

Фото: iStock/Harbucks

Что действительно помогает жить дольше и лучше

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Почему критическое мышление — часть заботы о здоровье

Можно ли сегодня готовиться к жизни до 150 лет