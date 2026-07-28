До 150 лет человечество пока не доживёт, но может продлить активную жизнь: биолог Борис Фенюк рассказал о долголетии и мифах биохакинга
Разговоры о жизни до 150 лет всё чаще выходят за пределы научных лабораторий. Блогеры продают схемы «омоложения», бренды предлагают десятки добавок, а биохакинг превращается в большой рынок. Однако громкие обещания пока заметно опережают доказательства. Наука о старении не обещает человеку вечную молодость, но уже помогает дольше сохранять здоровье, память, силу и самостоятельность.
Биолог Борис Фенюк в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказал, почему организм не успевает за темпом цивилизации, можно ли считать 122 года пределом человеческой жизни и на что стоит направить усилия тем, кто хочет жить дольше и активнее. Доктор наук и заведующий лабораторией предлагает смотреть не на маркетинговые лозунги, а на эволюцию, статистику и реальные возможности медицины.
Почему современный образ жизни конфликтует с биологией человекаЧеловек сформировался в условиях, которые мало похожи на жизнь в мегаполисе. Наши предки много ходили, добывали пищу, жили небольшими группами и редко сталкивались с постоянным потоком новостей, дедлайнов и транспорта. Организм приспосабливался к дефициту еды, физической нагрузке и коротким периодам опасности. Сегодня многие люди проводят часы сидя, едят слишком калорийную пищу, мало спят и почти не двигаются. При этом стресс не заканчивается после конкретной угрозы. Он может тянуться неделями из-за работы, финансовых проблем или тревожного информационного фона.
«Мы с вами потомки человекоподобных обезьян, которые сотни тысяч лет жили совершенно определённым образом. На всё, что произошло позже — города, транспорт, медицину — наше тело не рассчитано», — говорит Борис Фенюк.
Эксперт связывает многие хронические болезни именно с этим разрывом между эволюционной программой и современной реальностью. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, ожирение и часть проблем с психическим здоровьем часто развиваются на фоне привычек, непривычных для человеческой биологии. При этом не стоит воспринимать эволюцию как приговор. Человек не обязан уходить в лес и отказываться от технологий. Речь идёт о другом: важно вернуть в обычную жизнь базовые условия, к которым организм лучше приспособлен. Это регулярное движение, полноценный сон, социальные связи, разумное питание и периоды восстановления.
Почему рекорд в 122 года не доказывает, что люди не смогут жить дольшеСамый известный подтверждённый рекорд человеческого долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. Она прожила 122 года и 164 дня. С тех пор никто не смог превзойти этот результат при наличии надёжных документов. Фенюк обращает внимание на статистическую значимость этого факта. По его словам, человечество уже накопило огромный массив данных о смертности, но возраст выше 122 лет пока никто достоверно не подтвердил.
«Из более чем миллиарда людей ни один не смог прожить больше 122 лет. Этот предел мы можем считать настоящим, чётким и твёрдым», — отмечает биолог.
Такой вывод отражает позицию эксперта, однако научное сообщество обсуждает вопрос осторожнее. Рекорд Кальман показывает наблюдаемый максимум, но сам по себе не доказывает существование абсолютно непреодолимой границы. Учёные продолжают спорить, где находится предел жизни человека и можно ли сдвинуть его с помощью будущих технологий. Сейчас корректнее говорить так: медицина пока не научилась стабильно продлевать человеческую жизнь до 130, 140 или 150 лет. Единичные рекорды не заменяют статистику, а оптимистичный прогноз не равен научному результату.
Особенно важно отделять два понятия. Первое — средняя продолжительность жизни. На неё влияют санитария, питание, вакцинация, безопасность, доступ к врачам и уровень дохода. Второе — максимальная продолжительность жизни. Здесь речь идёт о редчайших случаях и фундаментальных механизмах старения. За последние сто лет люди во многих странах стали жить заметно дольше. Но рекордный возраст не вырос настолько же резко. Именно это различие заставляет биологов искать ответы на вопрос: можно ли не просто снизить риск ранней смерти, а изменить сам темп старения.
Почему сравнения с китами и другими долгожителями требуют осторожностиКогда речь заходит о долголетии, часто вспоминают гренландских китов. Некоторые оценки предполагают, что отдельные особи могут жить более 200 лет. Но определить точный возраст животного в природе сложно. Борис Фенюк указывает на проблему проверки таких данных. Учёные часто изучают останки животных и применяют косвенные методы оценки возраста. Эти методы полезны, но не дают такой же уверенности, как документы о рождении и смерти человека.
«Китов ловить не экологично, не модно. Поэтому работа ведётся на дохлых китах. Точность метода никто не мог проверить», — объясняет эксперт.
У человека возраст проще подтвердить документами. Записи актов гражданского состояния, паспорта, архивы и свидетельства родственников помогают проверить биографию долгожителя. Для животных столь точная система почти недоступна. Это не значит, что изучение китов, голых землекопов, летучих мышей и черепах бесполезно. Напротив, такие исследования помогают понять, как живые организмы защищают клетки от повреждений, поддерживают работу ДНК и снижают риск рака. Но переносить результаты из мира животных на человека напрямую нельзя.
У каждого вида своя эволюционная история, скорость обмена веществ, репродуктивная стратегия и система защиты тканей. То, что работает у кита, не обязательно сработает у человека. А попытка повторить отдельный биологический механизм без понимания всей системы может принести больше вреда, чем пользы.
Биохакинг: где заканчивается наука и начинается маркетингБиохакинг часто подают как набор секретных инструментов для продления жизни. В ход идут дорогостоящие анализы, капельницы, гормоны, строгие диеты, устройства для сна, экстремальный холод и десятки добавок. Часть этих практик может оказаться полезной в конкретных ситуациях. Но универсальной схемы, которая остановит старение, сегодня не существует. Фенюк призывает не верить в метод только из-за одного впечатляющего примера. Один человек мог изменить питание, начать тренироваться, отказаться от курения и параллельно принимать модную добавку. Если его самочувствие улучшилось, это ещё не доказывает эффективность именно добавки.
Наука проверяет методы иначе. Исследователи сравнивают большие группы людей, учитывают возраст, пол, исходное здоровье, образ жизни и другие факторы. Затем они смотрят, повторяется ли результат. Если эффект не удаётся подтвердить, красивый рассказ остаётся личной историей, а не медицинской рекомендацией. Особую осторожность стоит проявлять к обещаниям «омолодить клетки», «перезапустить гены» или «продлить жизнь на десятки лет». Многие вещества действительно показывают интересные результаты в клеточных культурах или в опытах на животных. Но человеческий организм сложнее лабораторной модели.
Например, некоторые препараты против старения активно изучают. Учёные исследуют влияние метформина, рапамицина, сенолитиков и других подходов на возрастные изменения. Однако здоровому человеку не стоит самостоятельно начинать приём таких средств ради долголетия. У лекарств есть противопоказания, побочные эффекты и взаимодействия с другими препаратами. Решение о терапии должен принимать врач.
Активное долголетие важнее цифры в паспортеГлавная идея разговора с биологом — ценность не только в количестве лет, но и в их качестве. Современная медицина уже помогает многим людям дольше сохранять самостоятельность, ясное мышление и способность заниматься любимыми делами.
«Сейчас люди в 60, 70 и 90 часто сохраняют и нормальное мышление, и физическую активность, работоспособность, и могут гораздо более полноценной жизнью жить», — говорит Борис Фенюк.
Такой подход называют активным или здоровым долголетием. Его цель — не просто прибавить годы к жизни, а сократить период тяжёлой немощи и зависимости от помощи окружающих. Человек может прожить до 90 лет, но столкнуться с серьёзными ограничениями уже в 60. Другой сохранит мобильность, интерес к жизни и социальную активность почти до конца. Во многом разницу создают не «волшебные» схемы, а долгие повседневные решения.
Здоровое старение начинается не после выхода на пенсию. Состояние сосудов, мышц, костей, мозга и обмена веществ формируется годами. Чем раньше человек начнёт заботиться о себе, тем больше шансов сохранить ресурс в зрелом возрасте.
Что действительно помогает жить дольше и лучшеНаучно обоснованные рекомендации редко выглядят сенсационно. Они не обещают быстрый эффект и требуют регулярности. Но именно эти меры сильнее всего влияют на риск распространённых заболеваний.
В первую очередь стоит добавить движение. Ходьба, плавание, велосипед, танцы, работа в саду и любые другие посильные нагрузки поддерживают сердце, сосуды, мышцы и настроение. Отдельное значение имеют силовые упражнения. С возрастом человек постепенно теряет мышечную массу, а сильные мышцы помогают сохранять равновесие, выносливость и независимость в быту. Не менее важен сон. Хронический недосып ухудшает концентрацию, усиливает тревогу, влияет на аппетит и повышает нагрузку на организм. Полезно стремиться к стабильному расписанию, уменьшать яркий свет и поток информации перед сном, не заменять отдых бесконечной работой.
Питание не требует экзотических продуктов. Основой рациона могут стать овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки, рыба, орехи и другие продукты с высокой питательной ценностью. Стоит ограничить избыток сахара, алкоголя, ультрапереработанной еды и переедание. Жёсткие диеты без медицинских показаний часто дают краткий результат и создают новые риски. Отказ от курения остаётся одной из самых эффективных инвестиций в здоровье. Табак повышает риск болезней сердца, инсульта, хронических заболеваний лёгких и рака. Ни витамины, ни спорт, ни дорогие процедуры не могут полностью компенсировать его вред.
Контроль давления, уровня глюкозы, холестерина и массы тела тоже играет важную роль. Многие опасные процессы долго не вызывают боли и заметных симптомов. Регулярные профилактические осмотры помогают заметить проблему раньше и обсудить план действий с врачом.
Почему критическое мышление — часть заботы о здоровьеРынок долголетия растёт на естественном человеческом страхе перед старением. Людям хочется получить контроль над будущим, поэтому обещания «минус 10 лет за месяц» звучат особенно убедительно. Но здоровье не подчиняется рекламному слогану. Перед покупкой курса, добавки или процедуры стоит задать несколько вопросов. Есть ли исследования на людях? Кто их проводил? Сколько участников в них участвовало? Сравнивали ли авторы метод с плацебо или обычным лечением? Публиковали ли результаты в рецензируемом научном журнале? Кто зарабатывает на продаже продукта?
Если автор методики говорит только об отзывах клиентов и личном опыте, этого недостаточно. Если продавец обещает эффект всем без исключения, это повод насторожиться. Реальная медицина учитывает возраст, хронические заболевания, лекарства, наследственность и образ жизни. Биохакинг может быть разумным, если под этим словом понимать привычки с доказанной пользой: сон, движение, отказ от вредных привычек, профилактику и внимательное отношение к самочувствию. Но он становится опасным, когда человек заменяет им врачей, диагностику и здравый смысл.
Можно ли сегодня готовиться к жизни до 150 летПока у науки нет честного ответа «да». Никто не может гарантировать человеку 150 лет жизни. Но у каждого есть возможность повлиять на то, как он проживёт ближайшие десятилетия. Борис Фенюк предлагает сместить фокус с рекордов на реальную жизнь. Вместо погони за недоказанным омоложением полезнее спросить себя: хватает ли мне движения, сна, общения и восстановления? Проверяю ли я здоровье? Умею ли справляться со стрессом? Есть ли в моей жизни интерес, цели и люди, рядом с которыми хочется жить?
Долголетие не сводится к цифре в паспорте. Оно складывается из способности мыслить, любить, работать, учиться, двигаться и выбирать собственный ритм. Самый надёжный «биохакинг» пока остаётся простым: уважать возможности своего организма, не верить в утопические обещания и заботиться о здоровье каждый день.