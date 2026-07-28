28 июля 2026, 15:13

Фото: iStock/Artur Komisarenko

Нумерология остаётся одной из самых обсуждаемых практик самопознания. Одни люди ищут в дате рождения подсказки для карьеры, отношений и личного развития. Другие не доверяют подобным системам и считают их разновидностью гадания. Научное сообщество не относит нумерологию к доказательным методам, однако для многих она становится поводом внимательнее посмотреть на собственные цели, реакции и сильные качества.





Содержание Нумерология не должна превращаться в гадание Почему люди обращаются к нумерологии Числа как повод заметить свои сильные стороны Как нумерология помогает выйти за пределы ярлыков Где проходит граница между мистикой и практической пользой Нумерология и психология: не конкуренты, а разные способы разговора о себе Какая польза может быть от разбора даты рождения Почему нельзя перекладывать ответственность на дату рождения Главное — не вера в цифры, а честность перед собой

Нумеролог Анна Козлова в выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 рассказала, почему не использует числа как инструмент для точных пророчеств. Эксперт предлагает воспринимать нумерологию не как сценарий будущего, а как дополнительный способ рефлексии. По её мнению, дата рождения не определяет жизнь человека, но может дать повод задать себе важные вопросы.

Нумерология не должна превращаться в гадание

«Моя задача как эксперта не доказать тебе, что я 100% знаю, какая ты, а помочь тебе и направить», — говорит Анна Козлова.

«Когда у меня будут дети, когда я выйду замуж, когда наступит белая полоса — вот это вопросы, на которые нет ответа. Будущее слишком разноплановое, поэтому мы сами в ответе за своё будущее», — подчёркивает эксперт.

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Почему люди обращаются к нумерологии

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Числа как повод заметить свои сильные стороны

«Часто работа строится вокруг того, что тебе очень хочется усилить», — объясняет нумеролог.

Фото: iStock/Iryna Imago

Как нумерология помогает выйти за пределы ярлыков

«Умные, не умные… Если мне помогает — значит, это работает», — говорит эксперт.

Где проходит граница между мистикой и практической пользой

«Я вообще лютый амбассадор всего, что связано с какой-либо мистикой. Я считаю, что человек устроен сложно, и весь этот мир тоже. И хочется попробовать посмотреть на это с точки зрения чего-то сверхъестественного», — признаётся нумеролог.

«Самое главное, чтобы не было панацеи», — подчёркивает Анна Козлова.

Фото: iStock/neirfy

Нумерология и психология: не конкуренты, а разные способы разговора о себе

Какая польза может быть от разбора даты рождения

Фото: iStock/neirfy

Почему нельзя перекладывать ответственность на дату рождения

Главное — не вера в цифры, а честность перед собой