Терапевт назвала неочевидные причины дневной сонливости

28 июля 2026, 15:48

Терапевт Сухарева назвала анемию причиной дневной сонливости

Фото: iStock/Irina Romanova

Терапевт Ольга Сухарева в личном блоге сообщила, что некоторые люди испытывают чрезмерную дневную сонливость, несмотря на достаточную продолжительность ночного сна.