Терапевт назвала неочевидные причины дневной сонливости
Терапевт Ольга Сухарева в личном блоге сообщила, что некоторые люди испытывают чрезмерную дневную сонливость, несмотря на достаточную продолжительность ночного сна.
Первой причиной возникновения дневной сонливости, по словам эксперта, является применение определённых медикаментов, включая антигистаминные препараты первого поколения, седативы и антидепрессанты. Помимо этого, сонливость может быть вызвана анемией и гипотиреозом, отметила она.
Врач также перечислила и другие факторы: депрессию и другие психические расстройства, работу по сменам, синдром обструктивного апноэ во сне и нейродегенеративные заболевания. Кроме того, существует первичная гиперсомния — отдельное расстройство сна, при котором сильная сонливость не связана с другими медицинскими состояниями, подчеркнула Сухарева.
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