Стало известно, сколько ягод смородины можно съедать в день
Ягоды смородины взрослые могут употреблять примерно по 100-150 граммов в день, а детям рекомендуется не более одной-двух столовых ложек. Об этом сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
По ее словам, важно не переборщить: избыток смородины может вызвать проблемы с пищеварением или аллергические реакции, особенно у детей. Семейкина отметила, что ягоды смородины сами по себе безвредны, но могут представлять опасность, если собраны в экологически неблагоприятных зонах или поражены болезнями на кусте.
Среди потенциальных угроз — паразиты и их личинки, особенно если плоды повреждены или собраны с земли, плесневые грибы, развивающиеся при хранении в тепле и влажности, а также кишечные инфекции, если смородину плохо вымыть. Кроме того, ягоды, растущие вблизи дорог, свалок и промышленных объектов, могут содержать тяжелые металлы, предупредила врач.
Чтобы минимизировать риски, после сбора смородину следует тщательно перебрать, промыть теплой водой и дать ей обсохнуть, рекомендовала Семейкина. Для долгосрочного хранения она советует бланшировать ягоды в кипятке в течение одной-двух минут или сразу заморозить их одним слоем на поддоне, а затем переложить в пакет. Медик заключила, что при правильном подходе смородина может стать ценным источником полезных веществ для организма.
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