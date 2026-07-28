Стало известно, сколько ягод смородины можно съедать в день

28 июля 2026, 11:57

Врач Семейкина: взрослому можно съедать примерно один стакан смородины в день

Фото: iStock/Irina Khabarova

Ягоды смородины взрослые могут употреблять примерно по 100-150 граммов в день, а детям рекомендуется не более одной-двух столовых ложек. Об этом сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.