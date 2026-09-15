«До 50% умирают»: Инфекционист объяснил, почему на границах РФ усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы

15 сентября 2026, 16:11

Инфекционист Рябов: лихорадка Эбола опасна высокой заразностью и смертностью

Фото: iStock/Motortion

На российских границах усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы. По словам специалистов, если у пассажиров, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных стран, фиксируют повышенную температуру и другие признаки ухудшения состояния здоровья, то их госпитализируют.





Новость о вспышке лихорадки Эбола в Африке быстро разлетелась по российскому информационному пространству и вызвала тревогу у части населения. Однако, как пояснил врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1», поводов для паники значительно меньше, чем кажется: речь идёт о хорошо известном и давно изученном заболевании, а Россия располагает и диагностикой, и вакциной, и отлаженными мерами контроля на границе.





«Болезнь Эбола или лихорадка Эболы, или ещё лихорадка Марбурга — это вирусные заболевания, которые характеризуются приблизительно одинаковыми симптомами и прежде всего диагностируются в странах Средней и Западной Африки», — сказал он.

«Это заболевание от больного человека может передаваться здоровому достаточно быстро воздушно-капельным путем, при контакте крови или половом контакте. То есть это довольно агрессивное заболевание», — пояснил Рябов.

«В силу патогенеза или механизма развития — это высокая смертность от этих заболеваний. До 50% пациентов умирают. Именно сочетание этих двух характеристик и делает Эболу столь пугающей в глазах обывателя. Однако страх не должен перерастать в панику, поскольку для России ситуация далека от критической. Я не вижу какой-то большой опасности эпидемической для граждан, если будут соблюдаться элементарные профилактические меры», — объяснил инфекционист.