Врач-инфекционист объяснила, можно ли есть еду, на которой посидела муха
Муха, севшая на еду, не всегда делает её опасной — риск зависит от типа продукта, числа насекомых и времени контакта. Такой информацией в беседе с «Газетой.Ru» поделилась врач-инфекционист и эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Поломошнова.
Согласно материалу, мухи переносят на лапках и теле возбудителей кишечных инфекций: сальмонеллу, патогенную кишечную палочку, шигеллы, цисты простейших и яйца гельминтов. В неблагополучных регионах они могут распространять холеру и брюшной тиф.
Опасность определяют несколько факторов. Так, например, если одна муха приземлилась на секунду и сразу улетела, угрозы практически нет. Однако в случаях, при которых насекомое долго ползало по еде или мух было много, риск кишечной инфекции становится реальным. Также следует учитывать, с каким продуктом возник контакт — тепло и влага помогают бактериям размножаться.
Если насекомое прикоснулось к сухой еде или фруктам, их достаточно вымыть или срезать место, на которое приземлилась муха. Влажные блюда — супы, салаты с майонезом, соусы и кремы — лучше выбросить. Для безопасности желательно накрывать пищу колпаками, убирать скоропортящиеся продукты в холодильник, а мусорные вёдра держать закрытыми.
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