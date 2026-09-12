Врач-инфекционист объяснила, можно ли есть еду, на которой посидела муха

12 сентября 2026, 04:36

Врач Поломошнова: Мухи переносят на своих лапках и теле сальмонеллу и кишечную палочку

Фото: iStock/RHJ

Муха, севшая на еду, не всегда делает её опасной — риск зависит от типа продукта, числа насекомых и времени контакта. Такой информацией в беседе с «Газетой.Ru» поделилась врач-инфекционист и эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Поломошнова.