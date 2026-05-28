Онищенко перечисли симптомы лихорадки Эбола
Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о симптомах лихорадки Эбола и особенностях течения этого опасного заболевания. Его слова цитирует РИА Новости.
По словам эксперта, болезнь начинается с неспецифических признаков: человек ощущает слабость, страдает от головной боли и ломоты в теле, у него возникают диарея и сухой кашель. На следующих этапах заболевания развивается обезвоживание, на коже появляется сыпь. В тяжелых случаях проявляются кровотечения в желудочно‑кишечном тракте и деснах. Кроме того, при лихорадке Эбола возможно поражение внутренних органов: в частности, могут отказать почки и печень.
Особую опасность болезнь представляет из‑за высокой заразности. Инкубационный период при лихорадке Эбола может длиться до 21 дня.
Онищенко также обратил внимание на критическую фазу заболевания. По его словам, если в течение 7–16 дней лечение не дает нужного эффекта и симптомы не купируются, в организме происходят серьезные изменения. В частности, кровь начинает сгущаться, что провоцирует образование тромбов. Такие осложнения нередко приводят к летальному исходу.
