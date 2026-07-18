Число жертв лихорадки Эбола в одной стране приблизилось к 900
Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 864 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей.
По информации Национального института общественного здравоохранения страны, общее число зараженных с подтвержденным диагнозом достигло 2181, 722 из них остаются в больницах, еще 412 пациентов выздоровели. Уровень летальности от лихорадки составляет почти 40%.
Эпидемия охватила восточные провинции страны. Большинство пострадавших приходится на Итури, которая считается эпицентром вспышки. Также вирус циркулирует в Северном и Южном Киву, Верхнем Уэле и Чопо.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в мае признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и соседней Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Специалисты оценивают региональный риск распространения инфекции как высокий.
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