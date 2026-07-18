Число жертв лихорадки Эбола в одной стране приблизилось к 900

18 июля 2026, 14:51

Reuters: число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 864

Фото: iStock/peterscode

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) выросло до 864 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные местных властей.