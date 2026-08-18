«До финиша с трудом доползете»: Психолог предупредила, когда традиционно начинается эмоциональный и физический спад

18 августа 2026, 11:19

Психолог Сальникова: эмоциональный и физический спад начинается в октябре

Фото: Istock/Olga_Gavrilova

Сентябрь начинается с эйфории: мы полны сил, заводим будильники на 6 утра, бегаем, планируем великие дела. Но уже к концу октября многие чувствуют опустошение, раздражение и непреодолимую усталость.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, как не превратить осень в бесконечную гонку на выживание.





«Сентябрь для многих — это спринт. Они стартуют так быстро, как будто им нужно пробежать стометровку. Но осень — это марафон. И если вы не рассчитаете силы, к финишу просто с трудом доползете», — предупредила она.

Смена светового дня: в сентябре еще солнце, а в октябре оно уходит, что напрямую влияет на выработку серотонина.

в сентябре еще солнце, а в октябре оно уходит, что напрямую влияет на выработку серотонина. Заканчивается «летний запас» витаминов и энергии: того ресурса, который мы накопили за отпуск, хватает максимум до середины осени.

того ресурса, который мы накопили за отпуск, хватает максимум до середины осени. Накопительная усталость: если вы работали в режиме 24/7 с начала сентября, к октябрю усталость становится хронической.

«Раздражение, недосып, апатия в конце октября — это не ваша слабость. Это закономерная реакция живого организма на смену сезона и перегрузки. 95% населения сталкиваются с этим. Вопрос не в том, чтобы этого избежать, а в том, чтобы быть к этому готовым. Главный совет — переключить восприятие. Не ждите, что будете бодры и свежи всегда и всюду», — порекомендовала Сальникова.