«Дело в шутках»: Психолог назвала неочевидный признак абьюзера
Психолог Гуляева: жёсткие шутки с подтекстом указывают на склонность к абьюзу
Психолог Ирина Гуляева объяснила, какие особенности в шутках могут указывать на склонность к абьюзу. По её словам, обычные попытки пошутить для разрядки или поддержания беседы не говорят о проблемах в общении.
В беседе с «Абзацем» эксперт подчеркнула: если лёгкая манера перерастает в навязчивость, а шутки становятся жёсткими и обесценивающими, это может сигнализировать об абьюзивных наклонностях.
«Когда у человека проявляется зацикленность, он шутит жёстко, может быть, с каким-то подтекстом, и не всегда понимает, почему другому человеку становится плохо на душе от такой реплики — это насильственная форма общения», — пояснила психолог.Гуляева уточнила, что когда шутки граничат с оскорблениями, а затем человек добавляет фразу в духе «Ну ты что, обиделась?», это уже можно считать полноценным абьюзом.
Она добавила, что чрезмерное увлечение шутками иногда маскирует закрытость человека. Специалист подчеркнула, что таким образом собеседник может прятать свой реальный характер или состояние, используя юмор как защитную реакцию.