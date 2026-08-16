«Дело в шутках»: Психолог назвала неочевидный признак абьюзера

16 августа 2026, 09:37

Психолог Гуляева: жёсткие шутки с подтекстом указывают на склонность к абьюзу

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Психолог Ирина Гуляева объяснила, какие особенности в шутках могут указывать на склонность к абьюзу. По её словам, обычные попытки пошутить для разрядки или поддержания беседы не говорят о проблемах в общении.





В беседе с «Абзацем» эксперт подчеркнула: если лёгкая манера перерастает в навязчивость, а шутки становятся жёсткими и обесценивающими, это может сигнализировать об абьюзивных наклонностях.

«Когда у человека проявляется зацикленность, он шутит жёстко, может быть, с каким-то подтекстом, и не всегда понимает, почему другому человеку становится плохо на душе от такой реплики — это насильственная форма общения», — пояснила психолог.