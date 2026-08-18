Психолог назвала скрытого похитителя сил
Человек может чувствовать сильную усталость даже после относительно спокойного дня, и причина не всегда заключается в физической или интеллектуальной нагрузке. Психолог Жанна Метель рассказала в беседе с Life.ru, как постоянный поток уведомлений, сообщений и другой информации может перегружать внимание и мешать человеку полноценно отдыхать.
С раннего утра современный человек погружается в информационный вихрь: новости, рабочие чаты, личные сообщения, банковские уведомления, соцсети и рассылки требуют постоянного внимания. Хотя каждое отдельное отвлечение может показаться незначительным, непрерывное переключение между задачами создаёт дополнительную нагрузку, подчеркнула специалист.
Психолог отметила, что люди, работающие удалённо или занимающиеся многозадачностью, особенно подвержены этой проблеме. У них стираются границы между рабочим и личным временем: даже вечером и в выходные они продолжают проверять почту, листать социальные сети и отвечать на сообщения.
Эксперт назвала одним из признаков информационной перегрузки неспособность долго обходиться без смартфона. Человек начинает постоянно отвлекаться, ему становится труднее сосредоточиться на чтении или просмотре фильма, а отсутствие телефона может вызывать раздражение или чувство скуки.
Для снижения информационной нагрузки Метель рекомендует отключать лишние уведомления как во время работы, так и в периоды отдыха, использовать режим «Не беспокоить» и делать регулярные перерывы от цифровых устройств.
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