Психолог назвала скрытого похитителя сил

18 августа 2026, 08:39

Психолог Метель: Информационная нагрузка негативно влияет на концентрацию и сон

Фото: iStock/Miljan Živković

Человек может чувствовать сильную усталость даже после относительно спокойного дня, и причина не всегда заключается в физической или интеллектуальной нагрузке. Психолог Жанна Метель рассказала в беседе с Life.ru, как постоянный поток уведомлений, сообщений и другой информации может перегружать внимание и мешать человеку полноценно отдыхать.