Психолог из Подольска назвала три эффективных способа справиться со стрессом

14 августа 2026, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сердце необходимо беречь от негативного воздействия стресса. Однако не все методики саморегуляции действительно работают, заявила медицинский психолог Московского областного клинического наркологического диспансера из Подольска Наталья Кошелева.





Как напомнили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, в России с 10 по 16 августа проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

«При стрессе активируется симпатическая нервная система – учащается пульс, усиливается сила сердечных сокращений, растёт давление. Если стресс становится хроническим, такая реакция перестаёт быть защитной и наносит только вред. Повышается риск гипертензии, аритмий, атеросклероза и тромбообразования, а также связанных с ними инфаркта и инсульта», – предупредила Кошелева.

«Первая – это диафрагмальное дыхание. Нужно сделать медленный вдох через нос на четыре счёта, затем выдох через рот на шесть-восемь счётов. Помогает и мышечная релаксация. Необходимо последовательно напрягать и расслаблять мышцы от кистей до ног по пять секунд. Третий способ – сенсорная фокусировка. Назовите про себя пять вещей, которые видите, четыре звука, три ощущения, два запаха и одну позитивную мысль – например, «я в безопасности». Эта техника вернёт вас в настоящий момент и прервёт поток тревожных мыслей», – заверила психолог.